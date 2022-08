Mauro Icardi smentisce con un video le voci di divorzio da Wanda Nara: «Se parlano male di te, lasciali perdere»

di Federica Portoghese

Mauro Icardi non ci sta: pubblica un video per smentire le voci, di questi ultimi giorni, sul divorzio con Wanda Nara. Infatti, il messaggio vocale che ha scatenato il putiferio sul web, trasmesso da un programma televisivo argentino e diventato subito virale, ha messo a dura prova la coppia. Nell'audio Wanda Nara parlava dell'imminente capolinea della storia con Icardi: «Sto organizzando un po' le cose per il divorzio perché non ce la faccio più».

La messaggio social di Icardi sulla smentita del divorzio

Mauro Icardi, calciatore del Psg e della nazionale argentina, ha deciso di mettere a tacere i rumors e le malelingue attraverso un emozionante Reel su Instragram, in cui immortala i dolci momenti passati con la moglie, durante una recente vacanza insieme. L' audio del video recita romantiche e alludenti parole: "Se parlano male di te, lasciali perdere. Perché mentre queste persone perdono tempo a criticare i tuoi viaggi, i tuoi luoghi, la tua vita amorosa, tu continui ad essere reale. E questo gli fa male. Perché ti vogliono fermare". Nella didascalia Icardi scrive: «che discorso azzeccato», facendo proprio riferimento allo scoop che ha fatto il giro del mondo.

Mentre il giocatore cerca di eliminare ogni traccia di scandalo dalla coppia, cambiando pure l'immagine profilo su Instagram, dove mette una foto con Wanda, la showgirl argentina non risponde e pratica il silenzio. Nessuna storia o post da parte della Nara, che addirittura non commenta e non lascia like al video che le ha dedicato il marito...

