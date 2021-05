Wanda Nara, pose hot nella Spa in casa: «Meglio la 1 o la 2?»

Wanda Nara, pose hot nella spa in casa. La moglie di Mauro Icardi, ed ex moglie di Maxi Lopez, si rilassa nella zona benessere installata nella sua casa di Parigi e lancia anche un sondaggio per i follower su Instagram.

Wanda Nara posa in due diversi scatti, ma in entrambi appare di spalle. Nella prima foto, la moglie di Mauro Icardi sfoggia un topless decisamente hot, nella seconda invece indossa un bikini, si avvicina a bordo vasca e protrae il corpo in avanti. A quel punto, la 34enne argentina chiede un parere ai follower sulle due pose: «Meglio la 1 o la 2?». Il post su Instagram, in meno di 24 ore, ha superato i 650mila like.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 21:13

