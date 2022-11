Wanda Nara, su Mauro Icardi è pronta a vuotare il sacco: tutta la verità sulla separazione

La loro separazione sta riempiendo le pagine di gossip argentino (e non solo) da mesi. E adesso Wanda Nara è pronta a raccontare tutta la verità, neient'altro che la verità anche ai tantissimi fan italiani. La sanguinosa rottura con Mauro Icardi è passata molto da rumors, indiscrezioni, ma soprattutto dai social e, adesso, la showgirl vuole far chiarezza una volta per tutte.

Rompe il silenzio

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi affonda le sue radici dall'ormai lontano Wandagate. Era l'ottobre del 2021 quando sulla vita di coppia dei due personaggi noti si è abbattuto un uragano: Wanda ha scoperto che Icardi, mentre lei era impegnata a Milano per la Fashion Week, si è reso colpevole di un tradimento con l'attrice argentina Eugenia La China Suarez. Da quel momento la loro storia d'amore non è stata più la stessa. Tra alti e bassi sono riusciti ad arrivare all'estate, la più nera di sempre in quanto a separazioni. E così a poco tempo di distanza dalla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco l'annuncio social di Wanda Nara. La storia della loro separazione, molto chiacchierata in Argentina e non solo, continua ad avere incongruenze che alimentano la curiosità dei tanti fan della coppia. E così, adesso, Wanda ha deciso di rompere definitivamente il silenzio.

Lo sbarco a Milano

Ai follower più attenti non sarà certo sfuggito che in queste ore Wanda Nara è in Italia. Sul suo profilo Instagram ha raccontato i suoi spostamenti da Buenos Aires a Milano, per poi fare una capatina a Roma. E molti fan italiani si sono chiesti il motivo di una gita fuori porta in un momento così delicato. In ballo c'è una separazione a cui l'ex marito Mauro Icardi non vuole ancora rassegnarsi e l'inizio di una nuova relazione con il rapper 22enne L-gante. Ma lei in compagni della sua piccola Isabella è volata qui da noi. Sicuramente in ballo ci sono anche nuovi progetti lavorativi, ma il motivo principale è che lei vuole raccontare la sua verità anche qui. Anche ai suoi fan italiani.

A Verissimo

La showgirl argentina ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutto. E per farlo ha scelto il salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. Domenica pomeriggio, su Canale 5, l'ex manager e moglie dell'attaccante del Galatasaray racconterà la sua versione sulla rottura sentimentale che fa discutere da un anno. E sicuramente, visto il tanto parlare di questi mesi, non mancheranno i colpi di scena.

