Victoria Beckham e il post per Re Carlo: «Sono felice per lui, è una persona estremamente gentile»

Victoria Beckham ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram a Re Carlo e alla sua giornata speciale: ovvero l'incoronazione. L'ex Spice Girl ha pubblicato una serie di foto di diversi anni fa quando faceva ancora parte del gruppo musicale che, con il brano "Wannabe" aveva letteralmente spopolato. La moglie di David Beckham, che da anni ormai lavora nel mondo della moda, ha voluto dedicare un pensiero al nuovo sovrano.

Il post Instagram di Victoria Beckham

Victoria Beckham si è congratulata con Re Carlo III con un post su Instagram, la quale didascalia recita: «Da allora fino a oggi! Ho davvero moltissimi cari ricordi legati ai belli incontri con Sua Maestà, incontri che sono avvenuti durante il tempo e in varie occasioni della mia carriera. Lui è sempre stato di grande supporto e si è sempre dimostrato davvero gentile. Oggi è un giorno che segnerà la storia e io sono veramente felice e onorata di celebrare Re Carlo III e la Regina Camilla in questo momento così importante nelle loro vite. Victoria Beckham».

Victoria e David Beckham a corte

Victoria e David Beckham sono sempre stati molto legati alla Famiglia Reale e, infatti, hanno partecipato a vari eventi e celebrazioni organizzate da Buckingham Palace. Ad esempio, quando la Regina Elisabetta II è venuta a mancare, l'ex calciatore del Manchester United ha fatto dieci ore di coda per renderle omaggio come hanno fatto tutti gli altri sudditi inglesi: nessun privilegio, in fila come tutti gli altri. Un signore d'altri tempi.

