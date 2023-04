Beckham, il figlio Romeo presto a nozze? Chi è la fidanzata Mia Regan (che piace alla suocera Victoria)

di Redazione web

Romeo Beckham, figlio di David e Victoria, nelle ultime ore è stato al centro del gossip. Sui social, infatti, un dettaglio non è passato inosservato ai fan del secondogenito dell'ex Manchester United e dell'ex Spice Girl, che molto spesso è paparazzato in compagnia della sua fidanza Mia Regan. Proprio alcuni scatti di cui la modella è protagonista avrebbero portato i follower a pensare che i due stiano organizzando il matrimonio (e a Victoria la nuora non dispiacerebbe).

Romeo Beckham con la Maserati da 220mila euro dalla fidanzata Mia Regan: pioggia di critiche

David Beckham, i dolci auguri di compleanno alla moglie Victoria: «Ci ispiri ogni singolo giorno»

Victoria Beckham presenta la sua nuova collezione. La dolce dedica alla famiglia: «Senza di voi...»

La storia d'amore tra Romeo e Mia

Romeo Beckham e Mia Regan fanno coppia fissa ormai da quattro anni, anche se, inizialmente hanno voluto mantenere grande privacy attorno alla loro vita privata: la prima foto di coppia è arrivata sui rispettivi profili Instagram dopo un anno di frequentazione. La storia d'amore tra i due procede a gonfie vele e i due sembrerebbero essere più felici che mai.





Mia Regan è la modella inglese che ha conquistato il cuore di Romeo Beckham, il secondo genito di David e Victoria e sembra che l'ex Spice Girl sia entusiasta della fidanzata del figlio. Quando, invece, il figlio più grande Brooklyn aveva sposato la modella Nicola Peltz, si vociferava che nuora e suocera non andassero proprio d'amore d'accordo, anche se, entrambe hanno, poi, smentito tutte le voci negative.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA