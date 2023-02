David Beckham ai fornelli: stop di petto a un pancake e Victoria lo deride. Il video è esilarante

di Redazione web

David Beckham in campo se la cavava davvero bene: è stato uno dei giocatori inglesi più forti di sempre e nella sua carriera ha fatto miracoli con i piedi. In cucina però, è un altro discorso perché l'ex calciatore non è così abile come lo era quando giocava. In uno degli utlimi video che ha postato sul proprio profilo Instagram, David sta cucinando i pancake con la moglie Victoria.

David Beckham: «Victoria mangia lo stesso pasto da 25 anni, non so come faccia»

Il video postato da David Beckham

Per la giornata internazionale di pancake (21 febbraio), dolcetti amatissimi in tutto il mondo, anche l'ex stella del Manchester United, David Beckham ha deciso di prepararli insieme a Victoria. David posiziona la telecamera in cucina e si filma mentre fa saltare e girare sulla padella l'impasto, fino a quando sbaglia a calcolare i tempi e la distanza del pancake dalla padella e il composto gli finisce addosso. Con gli stop ci sapeva fare e quindi Beckham non ha avuto problemi a fermare il dolcetto sul proprio petto ma il video (che è diventato virale) è esilarante. Dietro di lui Victoria non è proprio riuscita a trattenere le risate.

La famiglia Beckham

La famiglia Beckham è molto unita e, pur sempre mantendendo la propria privacy, l'ha sempre dimostrato sui social con dediche e dolci pensieri. David e Victoria sono due genitori molto presenti e spesso postano foto e video con i propri figli.

