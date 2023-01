David Beckham bocciato di nuovo: l'Inghilterra non lo inserisce nella lista dei cavalieri

di Redazione web

In Inghilterra ogni anno la notte di Capodanno, viene resa nota una lista di nomi di cittadini inglesi celebri che grazie alle loro gesta possono essere investiti del titolo di cavaliere. David Beckham, ex campione inglese, non è stato inserito nemmeno questa volta.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: nuovo cane per la coppia, ma il nome spiazza i fan

David Beckham, Victoria cancella il tatuaggio dedicato al marito: ecco il motivo

L'ex capitano dell'Inghilterra

I fan e tifosi di David Beckham si stanno continuando a chiedere per quale strano motivo il loro idolo non abbia ancora ricevuto il titolo di cavaliere. L'ex giocatore ha dedicato gran parte della sua vita al Manchester United e alla Nazionale inglese e nonostante il suo servizio allo sport è stato snobbato di nuovo.

La candidatura del 2014

David Beckham riuscì ad avvicinarsi al titolo di cavaliere nel 2014 ma in quell'occasione l'ex giocatore venne coinvolto nel caso di evasione fiscale chiamato "Ingenious" (che scoppiò nel 2013) e non venne quindi ritenuto idoneo a ricevere il titolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA