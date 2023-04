Victoria Beckham, la rivelazione: «Dopo 24 anni di matrimonio, David non mi ha mai vista senza trucco»

di Redazione web

Victoria e David Beckham formano una delle coppie più longeve e affiatate dello showbiz. L'ex Spice Girl e l'ex calciatore del Manchester United sono sposati da 24 anni (sono convolati a nozze nel 1999) e da quel momento in poi non si sono più lasciati. I due hanno quattro figli e spesso postano sui rispettivi profili social foto insieme a loro. Recentemente, in un video postato su Instagram, Victoria ha svelato un retroscena del suo matrimonio.

La rivelazione di Victoria Beckham

Victoria Beckham ama comunicare con i propri follower e fare dirette su Instagram per parlare di moda e make up. Proprio durante un tutorial di bellezza, Victoria ha detto: «Questa è la prima volta che permetto a qualcuno di vedermi senza le sopracciglia. Anche mio marito non mi vede mai senza le sopracciglia, applico sempre un po' di make up. L'eccessiva depilazione mi ha lasciato con le sopracciglia piuttosto "svuotate", come si può vedere. Mi imbarazzo sempre un po' a parlare di questa parte del mio corpo».

La linea di moda di Victoria Beckham

Victoria Beckham non fa più parte del mondo della musica ormai da anni e si sta, invece, dedicando da diverso tempo all'universo della moda. L'ex cantante ha creato, infatti, una sua linea di abbigliamento che ha presentato durante la fashion week a Parigi.

