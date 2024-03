Veronica Ferraro, la migliore amica di Chiara Ferragni: «Non riesco ad avere figli, farò la fecondazione in vitro». L'infermiere d'eccezione

di Redazione web

Veronica Ferraro parla a cuore aperto, e per la prima volta, delle difficoltà che ha incontrato nel momento in cui ha deciso per la prima volta di diventare mamma. La migliore amica di Chiara Ferragni, che in questo periodo le sta dando grande supporto nella crisi con Fedez nonostante si trovi a sua volta a far fronte a grossi impegni, è prossima al matrimonio con Davide Simonetta, «l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli». Ma quando l'influencer e il fidanzato hanno provato davvero ad avere un bambino, sii sono scontrati con la difficoltà di concepire naturalmente, così hanno deciso di intraprendere un percorso di fecondazione in vitro. Veronica ne ha parlato in un post su Instagram condiviso con il suo quasi milione e mezzo di follower.

Veronica Ferraro sceglie la fecondazione in vitro

Il lungo post di Veronica Ferraro comincia con la premessa di non aver mai vissuto come un peso in non avere ancora figli: «Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli.

La sensibilizzazione



L'influencer, che oggi ha 37 anni, continua: «Quando io e Davide abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, ci siamo sottoposti a dei test e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente. Anche in quel caso non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque». Quello della fecondazione in vitro (o Fivet) è un percorso che si fa in due, e a giudicare da video e foto pubblicate su Instagram, Davide Simonetta si sta impegnando quotidianamente trasformandosi in infermiere per fare le punture per la stimolazione ovarica alla sua futura moglie.

Il rimpianto

«L’unico mio rimpianto - scrive ancora Veronica - però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta. Credo davvero che sia una tematica importante e sono contenta che ora se ne parli sempre di più anche in Italia». L'influencer ha scelto di affidarsi nel suo percorso alla dottoressa Daniela Galliano, che anche su Instaram affronta quotidianamente il tema della fertilità.

Il percorso



Il percorso di Veronica e Davide è già cominciato da qualche giorno con la stimolazione ovarica, racconta ancora la Ferraro, e «dopo il matrimonio, porteremo a termine (speriamo con buoni risultati!) la fivet». Infine, l'influencer conclude: «Non sono solita condividere cose così private ma spero davvero che il mio percorso io possa far sentire meno sole le persone che hanno una storia simile alla mia. Io e Dave abbiamo davanti a noi tanti step che devono andare bene e se non andranno come spero, ci riproveremo se ne avremo la possibilità».

