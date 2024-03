Chiara Ferragni, la difesa della migliore amica Veronica Ferraro: il litigio con la modella Chira Scelsi

di Alessia Di Fiore

La copertina de L'Espresso in cui compare Chiara Ferragni con le sembianze del Joker ha acceso una forte polemica social che ha dato vita a un botta e risposta poco piacevole tra la modella Chiara Scelsi e la migliore amica di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro.

A quanto pare la modella avrebbe commentato ironicamnete la copertina del settimanale scrivendo: «È la più bella cover mai fatta», andando così a scherarsi contro l'influencer...il suo commento negativo però non è passato inosservato agli occhi della migliore amica di Chiara che ha immediatamente risposto alla provocazione.

La Ferraro, non si lascia scappare l'occasione per difendere la sua migliore amica e allo stesso tempo attacca la modella: «Poveretta, sei qui a gioire per questo mentre fino a qualche mese fa le leccavi il c*lo in DM come se non ci fosse un domani», risponde la Ferraro.

Non finisce qui...

Dai social sembrerebbe che Veroica abbia scelto la strada del silenzio dopo aver rilasciato il primo commento, ma non si sa se la discussione sia continuata in privato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 20:35

