Vera Gemma, frecciatina hot a Marracash dopo la delusione della storia con Guè

di Dajana Mrruku

«E se ti lascia lo sai che si fa? Trovi un altro più bello che problemi non ha», cantava Raffaella Carrà e Vera Gemma sembra aver preso alla lettera questo consiglio. La storia d'amore con Guè era in procinto di nascere, qualche carezza e notte di passione e poi un futuro da scrivere, ma non tutto è andato come, forse sperava. Il rapper di Milano è adesso troppo impegnato nella promozione dell'album dei Club Dogo, uscito oggi, 12 gennaio, dopo 10 anni di assenza dalle scene musicali come gruppo. Guè, Jake La Furia e Don Joe sono tornati per la gioia dei fan che hanno seguito le loro carriere da solisti, senza mai perdere la speranza di un ritorno come Club Dogo.

Andiamo a scoprire che cosa ha fatto Vera Gemma, delusa dall'assenza di Guè.

La frecciatina al migliore amico

Vera Gemma ha pubblicato diversi post su Instagram in cui si mostra molto sensuale e seducente. Dopo l'allontanamento di Guè, la produttrice e attrice non si è arresa e ha lanciato una frecciatina al rapper, pubblicando foto con in sottofondo una canzone in collaborazione con il suo migliore amico, Marracash, ex di Elodie, "Love".

Lo scatto in bianco e nero mostrava Vera di spalle, nuda, con il braccio a coprire il seno, mentre con lo sguardo seguiva l'obiettivo della macchina fotografica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 10:19

