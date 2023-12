Vera Gemma e il rapporto con i suoi genitori: «Erano ossessionati dalla bellezza. Mi hanno fatto rifare il naso e non c'era bisogno»

di Marta Goggi

Vera Gemma, attrice italliana ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha raccontato in un'intervista alcuni aspetti particolari della sua vita. La donna, 53 anni è la figlia di Giuliano Gemma e Natalia Roberti, di cui ha seguito le orme nel cinema.

Il racconto

Con i suoi genitori, Vera Gemma ha raccontato di avere avuto un rapporto particolare: «Non ci hanno mai parlato di droghe, ma si sono raccomandati mille volte di non ingrassare. Erano ossessionati dalla bellezza. Volevano che fossimo all’altezza di papà. Forse, ci tenevano perché lui era diventato un divo attraverso la bellezza e solo dopo aveva dimostrato di essere bravo. Ci hanno fatto rifare il naso e non c’era bisogno. Però, sono stati comunque un esempio solido di amore per la vita, per cui ho provato tutte le droghe ma senza mai diventare dipendente.

Anche l'adolescenza della Gemma non è stata del tutto semplice, la donna ha raccontato di aver preso una 'cattiva strada' per qualche tempo: «Mi rifugiavo nelle borgate pericolose, cercavo storie di vita estreme: avevo bisogno di verità assenti nel mondo perfetto dello spettacolo, non volevo essere complice di quella grande bugia. Poi- spiega al Corriere della Sera- ho capito c’è gente vera nello spettacolo e finta nelle borgate e viceversa. Ora, nel film, la storia del fidanzato che mi addormenta per svaligiarmi casa è vera. A livello di uomini, ho cercato proprio fra i criminali, mi piacevano quelli usciti dal carcere, sentivo la loro rabbia, volevo aiutarli. La mia vita era un set meraviglioso, ma soffrivo anche, parlavo la stessa lingua di quei disperati».

