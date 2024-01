Vera Gemma a Verissimo: «A 17 anni i miei genitori mi costrinsero a rifarmi il naso»

Vera Gemma è stata intervistata da Silvia Toffanin nell'appuntamento domenicale di Verissimo. L'attrice ha raccontato la storia della sua vita tra soddisfazioni lavorative e traumi personali come, ad esempio, la morte dei genitori Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Vera ha spiegato che: «Per ben 24 anni non mi hanno capita artisticamente e mi hanno chiuso le porte in faccia. Tutte le proposte che ho, arrivano dall’estero, mi sembrava che perdonassero tutto a tutti, tranne a me. Poi, si è sempre dato un po’ per scontato che io non avessi talento e non ho mai capito perché ma sapevo che prima o poi ce l’avrei fatta».