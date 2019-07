Valeria Marini, il tuffo a Piazza di Spagna le costa caro: multa e daspo, lei risponde così

«450 euro per il bagno - spiega il comandante del I gruppo centro della polizia locale, Maurizio Maggi - al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro prevista dal nuovo regolamento di polizia urbana che prevede il daspo urbano: per 48 ore non potrà circolare in quella zona - aggiunge Maggi - alla seconda violazione scatta il daspo del questore».La reazione di Valeria Marini non è stata delle migliori: