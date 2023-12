Valeria Marini: «La verità del volo Palermo-Roma, ecco cosa è successo davvero»

di Cristina Siciliano

Valeria Marini in viaggio da Palermo a Roma ha acceso la polemica tra i passeggeri. Sembrerebbe che la showgirl, all'Aeroporto Falcone-Borsellino, abbia preteso l'aiuto degli addetti della società che si occupa della logistica nello scalo per imbarcare due bagagli e il suo cane. L'episodio è stato raccontato dalla giornalista Eugenia Nante, a bordo dello stesso volo di Valeria Marini. Tuttavia, nelle ultime ore la showgirl ha dato la sua versione dei fatti respingendo ogni accusa e spiegando nel dettaglio cosa è successo.

Le parole di Valeria Marini

«Questa polemica assurda è partita da una dichiarazione assolutamente falsa - ha spiegato Valeria Marini al Corriere della Sera -. Quello che racconta questa giornalista non è mai successo. Tutto falso. Tanto che quando ho letto il post non gli ho dato alcun peso. Non ritenevo neanche necessario rispondere a un castello di bugie senza fondamenta come quello costruito da Eugenia Nante. Ma poi la notizia ha montato, sono iniziati gli insulti sui social e la raffica di commenti cattivi che mi descrivono per quella che non sono e che, soprattutto, nascono da fatti mai accaduti. Io sono abituata alle critiche, ma non accetto bugie e calunnie senza senso».

La showgirl ha aggiunto: «Avevo un biglietto con priority. Non ho saltato nessuna fila, tantomeno sgomitando e urlando, come sta scritto su quel post costruito solo per alzare un polverone e guadagnarsi un po’ di visibilità.

«Non ho preteso nulla, tantomeno dei facchini personali al mio servizio - ha sottolineato Valeria Marini -. Possono testimoniarlo tutti, a partire dalle hostess fino ai passeggeri che ho conosciuto a bordo, dove tutti sono stati gentili. Non ho visto nessun passeggero infastidito dai miei comportamenti. Semplicemente perché tutto quello che è stato raccontato non è successo».

