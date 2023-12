Valeria Marini, i capricci sul volo Palermo-Roma: «Ha preteso due facchini per i suoi due bagagli». Il video dei passeggeri

Un viaggio stellare. Nel senso che Valeria Marini ha visto "le stelle". Almeno secondo quanto raccontano i passeggeri dell'Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino da dove la showgirl doveva imbarcarsi per tornare a Roma. Un incubo. Valeria viaggiava con due grossi bagagli a mano e il suo cane al seguito. Nessuno ad aiutarla, nemmeno il «suo» autista.

Così la soubrette avrebbe dato in escandescenza e preteso dalla Gesap (società che gestisce lo scalo) l'aiuto di due addetti aeroportuali. A raccontare il movimentato imbarco della Marini, con tanto di testimonianze foto e video, è stata in presa diretta sui social la giornalista Rai Eugenia Nante. Che racconta: «Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull'aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. url('') gli addetti dell'aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna».

