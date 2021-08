Valentino Rossi, la dedica della fidanzata su Instagram: «Tutto il mondo è per te Amore» IL POST

«Sei l’emozione più bella della mia vita… tutto il mondo è per te Amore». Poche parole ma colme di amore: è la dedica fatta su Instagram da Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione Valentino Rossi. La modella 27enne ha postato una foto scattata al mare per mostrare pubblicamente il suo sostegno al fidanzato dopo l'annuncio della fine della sua carriera in Moto GP.

Tra i commenti quello con più like è ovviamente di Vale che ha risposto: «Grazie Amore».

Ieri, 5 agosto, Rossi ha fatto sapere pubblicamente di aver scelto di ritirarsi: «Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l'ultima metà stagione come pilota di Moto Gp. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. Però è stato bello, ci sono stati momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco, questo me la porterò sempre. Dall'anno prossimo la mia vita cambierà. Non correrò con la moto, una cosa che ho fatto più o meno per gli ultimi 30 anni, è stato molto, molto bello».

