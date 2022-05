Uomini e donne, polemica accesa tra Tina Cipollari e il cavaliere Fabio. E Maria De Filippi incalza

Liti accese a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, il nuovo cavaliere Fabio si è presentato alle dame in modo pacifico, almeno inizialmente. Ma quando ha espresso pareri su alcune donne, la musica è cambiata. Fabio ha raccontato di essere stato un fotografo per le campagne pubblicitarie, per ben 30 anni. Ora, invece, lavora meno perchè «ha poca voglia».

Originario di Milano abita vicino a Rio de Janeiro in inverno e, ora, sta dedicando il suo tempo alla musica. Scendendo nel dettaglio, il fotografo preannuncia di voler trovare una donna con determinate caratteristiche, senza smagliature e cellulite. Un messaggio che non è piacevole da passare sul piccolo schermo, eppure per Fabio parlare così è stato normale. E di certo, Tina Cipollari non è rimasta in silenzio. «Pensa allora se trovi tu una donna esigente» urla l’opinionista, senza peli sulla lingua. Ma Fabio non si fa intimorire e racconta di aver avuto relazione anche con «donne bellissime». Non solo, il cavaliere prosegue e usa terminologie che disgustano il pubblico a casa e i presenti in studio.

«Sono stato lasciato da donne brutte, come ho lasciato le donne bellissime. La prima cosa che guardo è la classe. Sono viziato perché per 35 anni ho fatto questo lavoro». Ma l’affermazione di Fabio che più fa infuriare è: «Una batosta l’ho ricevuta da un mezzo cesso». Il programma ha censurato la parola 'cesso’, per cui potrebbe non essere il termine esatto da lui usato. In ogni caso, le sue parole scatenano l’ira del web e di Tina. Anche Gianni Sperti non riesce a trattenere il suo disappunto: «Senza parole di come ti permetti a parlare. La vuoi smettere di dire donne belle e brutte? Tu poi non sei un gran figo».

Fabio, però, continua e fa notare che per lui «l’estetica ha il suo valore». Vedendo un po’ tutti alterati, il nuovo cavaliere fa un passo indietro: «Chiedo scusa, forse ho esagerato». Ma, sull'intervento di Ida Platano: «Se hai scelto di stare con una donna carina, per te era bellissima», la risposta di lui aumenta il delirio in studio: «Sì brutta, ma aveva molta classe. Non sono un bell’uomo, ma le donne mi dicono ‘sei interessante'».

E Tina non si ferma: «Inutile prendersi per il c..o, sei bruttarello». A mettere il dito nella piaga, poi, c'è la conduttrice Maria De Filippi, che fa di proposito domande scomode sulla Cipollari al fotografo. Gli chiede se una come Tina l’avrebbe fotografata: «No, ma come fai a far fare la modella a Tina? Avrà la 48-50, ti mettevo in un sacco».Questo fa infuriare Cipollari, che sottolinea l'esistenza di modelle curvy. E Fabio replica a modo suo: «In Brasile c'è questa moda. Hanno delle gambone, mai mi metterei con una brasiliana». E qui termina Tina Cipollari con gli applausidel pubblico: «Sei brutto, fuori e dentro. Anche se pesassi 200 kg, mi vergognerei di uscire con un soggetto del genere».

Maria, divertita dalla situazione, chiede a Fabio di commentare il vestito di Tina. Il fotografo urta ancora la sensibilità dell’opinionista: «Fa ca..re». La Cipollari si sente offesa e fa notare che questo potrebbe essere un insulto allo stilista che la veste.

