Tra Serena Enardu e Pago è finito l'amore: «Non ce l’abbiamo fatta, sono di nuovo single»

E’ finita, nuovamente, la love story fra Serena Enardu e Pago. Serena Enardu e Pago avevano provato a riallacciare la relazione dopo essersi lasciati a seguito del lockdown, ma il tentativo sembra non essere andato a buon fine.

PAGO E SERENA ENARDU, L'AMORE E' FINITO

A dare la notizia dell’allontanamento, proprio Serena Enardu dal suo account Instagram, attraverso le stories: “Vi voglio ufficializzare che da un bel po’ ormai sono single – ha raccontato Serena - Non voglio citare persone e non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso”.

Serana Enardu e Pago non sono stati in gradi di trovare un nuovo equilibrio: “Mi dispiace aver fatto quella storia tempo fa e avervi coinvolto in un ritorno, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Ci abbiamo provato ma a un certo punto bisogno rassegnarsi, l’accanimento non porta da nessuna parte. Io sono single e così voglio stare”.

La coppia si era lasciata dopo la partecipazione a “Temptation Island” e poi Serena era entrata al Grande Fratello vip per riconquistare Pago. La coppia si è poi lasciata dopo il lockdown da coronavirus, per poi cercare di nuovo di tornare insieme, però senza successo.

