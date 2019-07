Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia cala il gelo: la crisi su Instagram

Mercoledì 10 Luglio 2019, 18:48

Cosa sta succedendo alle grandi amiche? Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a “Striscia la notizia” sia calato il gelo, nonostante dei progetti imprenditoriali comuni.Le simpatiche ex veline infatti avevano avviato un progetto imprenditoriale insieme nel campo del fitness, pubblicizzato sui rispettivi profili Instagram sembra che il progetto si sia anche arenato. Anche sui social poi, dove tanto Elisabetta (una delle prime star ad utilizzare Instagram) quanto Maddalena sono molto attive, sono finiti i reciprochi scambi di like.Il motivo del contendere, se c’è, è ancora misterioso, ma a dare alcuni particolari arrivano le “Chicche di Gossip” di “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia – fa sapere al rivista – avevano annunciato una collaborazione negli Stati Uniti per un progetto legato al fitness. Improvvisamente però l’idea pare si sia arenata. Inoltre, sui social le due non scambiano più like e non interagiscono da tempo. Come mai?”.