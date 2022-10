Noemi Bocchi, in tribunale la nuova compagna di Totti: "parte lesa" in un processo

di Redazione web

Noemi Bocchi in tribunale a piazzale Clodio, a Roma. La nuova compagna di Francesco Totti è coinvolta in un processo a porte chiuse, nella cittadella giudiziaria. Da quanto si apprende, Noemi Bocchi è "parte offesa" in un processo. La causa tra Totti e Ilary Blasi​, la cui prima udienza è prevista per venerdì 14, dunque non c'entra nulla.

Ilary, il retroscena nel giorno del video sui Rolex di Totti. «Multata in centro, quasi rimossa la Smart»

Ilary, il retroscena nel giorno del video sui Rolex di Totti. «Multata in centro, quasi rimossa la Smart»

La prima udienza di Totti e Ilary

Ilary Blasi chiede la restituzione per le vie legali, con un ricorso d’urgenza presentato davanti al Tribunale civile di Roma, a Francesco Totti che le avrebbe portato via dal guardaroba scarpe e borse per vendicarsi del "furto" dei Rolex. Assistita dall’avvocato Alessandro Simeone, ha così deciso di presentare al Tribunale civile di Roma domanda di «reintegrazione e di manutenzione nel possesso» di tutto quello che è sparito dal suo armadio. La prima udienza è stata fissata per venerdì prossimo. Per questo tipo di ricorso d’urgenza non è necessario dimostrare la proprietà dei beni. Quindi non serve provare il fatto di averli acquistati o ricevuti in regalo. La showgirl deve solo documentare che li utilizzava regolarmente, allegando quindi le foto in cui è stata immortalata con quegli accessori. Non è invece stato ancora presentato da Totti un analogo ricorso, che però viaggerà su un binario parallelo, per chiedere ai giudici la restituzione della sua preziosissima collezione di Rolex, che - stando a quanto ha rivelato l’ex capitano della Roma sulla stampa - avrebbero preso la moglie e il suocero.

La separazione

Il Tribunale di Roma avrà presto a che fare anche con altri due ricorsi che gli avvocati dei due coniugi stanno ultimando per chiedere la separazione giudiziale. Ed è lì che si gioca la partita più importante, tra assegno di mantenimento e affidamento dei figli. È invece a un passo dalla conclusione la convivenza forzata nella villa del Torrino, visto che Totti sembra intenzionato a trasferirsi dall’altra parte della città - per la precisione in zona Vigna Clara - dove vive la nuova compagna Noemi Bocchi.

#NoemiBocchi, la nuova compagna di #Totti in tribunale a Roma come "parte lesa" in un processo https://t.co/NBZUpli5Ob — Leggo (@leggoit) October 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA