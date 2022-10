Totti, festa a sorpresa organizzata da Noemi Bocchi: lo ha bendato e... ecco i particolari

Dagospia ha rivelato nuovi dettagli sulla cena tra Noemi Bocchi e Francesco Totti, le cui foto sono apparse su Chi e su Diva e Donna. La nuova fidanzata dell’ex calciatore infatti, avrebbe scelto per festeggiare il compleanno di Totti un ristorante sul mare di Santa Severa, l’Isola del Pescatore. Si tratterebbe dello stesso ristorante in cui Francesco Totti, molti anni prima, ha fatto la proposta di matrimonio a Ilary Blasi. Un posto quindi molto caro e colmo di ricordi.

Totti e Ilary sempre più ai ferri corti, la confessione degli amici: «Non si parlano e sui figli...»

Totti e Ilary in tribunale il 14 ottobre: prima udienza per la separazione e lo scambio borse-Rolex

Totti-Blasi, vendetta social contro Ilary (e non solo): la tensione sale alle stelle

I dettagli

Per la festa, Noemi ha bendato il capitano, per condurlo poi a sorpresa nel ristorante, dove ad attenderlo c’erano gli amici e i figli, pronti a festeggiarlo con gioia. Sono trapelate informazioni anche sul menu della festa, che sarebbe stato tutto a base di pesce. Come dolce finale gli invitati hanno potuto gustare il tiramisù. Mentre il festeggiato, insieme a Noemi, ha assaggiato un dolce ricoperto di Nutella.

Foto: Kikapress music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Chanel Totti, 'Cambio appartamento. Non ho mai cambiato quello c'è dentro...': quel video legato alla separazione tra Totti e Ilary?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA