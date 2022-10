Totti e Ilary in tribunale il 14 ottobre: prima udienza per la separazione e lo scambio borse-Rolex

di Redazione web

C'è una data. La separazione di Totti e Ilary, annunciata da un comunicato stampa, rilanciata a colpi di post e dall'intervista dell'ex calciatore dall'effetto boomerang, ora diventa materia da tribunale. Il 14 ottobre Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno presentarsi in udienza davanti al giudice civile di Roma per il primo atto dell'iter di separazione. Ma secondo quanto scrive il Corriere della Sera, i due coniugi lasceranno ai poteri del giudice la decisione sulla sorte delle borsette della conduttrice, che ne chiede la restituzione, e dei Rolex del pupone, che li rivorrebbe al polso.

Le borsette dal giudice

Nella Guerra dei Roses all'amatriciana, è ormai di dominio pubblico, che i Rolex siano spariti dalla cassetta di sicurezza per opera di Ilary, che secondo Totti li prese «pegno», mentre l'ex romanista le nascose le sue adorate e costose borse. Nei giorni scorsi l’avvocato di Ilary, Alessandro Simeone, ha presentato un’azione di reintegrazione per la restituzione delle borse, ed il prossimo 14 ottobre il giudice si occuperà dell'annosa questione. Dal canto suo, Totti, procederà sulla stessa linea per riavere i Rolex.

Accuse reciproche

Ora la querelle dovrebbe risolversi in sede civile, non penale, perché il «furto» dei Rolex è accaduto in ambito familiare, (anche se Ilary si è presentata con il padre nella cassetta di sicurezza) perché «il codice penale prevede un regime privilegiato per il coniuge non legalmente separato» scrive il Corriere. Chiaramente situazione diversa sarebbe se gli orologi svizzeri venissero venduti; in quel caso l'acquirente sarebbe accusato di ricettazione. Ma litigi a parte, la coppia, ancora formalmente coniugata, continua a vivere negli 700 metri quadri, che nessuno dei due intende lasciare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 08:46

