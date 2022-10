«Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi, spunta anche un anello»: l'indiscrezione clamorosa

Nuovo colpo di scena per Francesco Totti. In attesa di discutere in tribunale i dettagli della separazione non consensuale con Ilary Blasi, l'ex calciatore della Roma non perde tempo con Noemi Bocchi e ufficializza la loro relazione con tanto di anello.

Totti e Ilary, le scarpe griffate sottratte dopo le borse: sparita dal guardaroba tutta la collezione

Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi

A riportare l'indiscrezione è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da domani 12 ottobre, mostra le foto esclusive della coppia insieme a cena, evidenziando un particolare interessante: la presenza di un anello all'anulare di entrambi. Una sorta di promessa, a dieci mesi dall'inizio della loro relazione.

Mentre volano stracci tra Totti e la quasi ex moglie Ilary, tra borse nascoste e orologi sottratti, la storia con Noemi sembra proseguire a gonfie vele. «Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già arrivati all’anello» scrive il giornalista Valerio Palmieri su Chi. «Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore “ufficiali”, che prelude a un futuro insieme e che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti».

In una delle foto pubblicate in esclusiva si vede la coppia a cena al ristorante insieme ai due figli di lei e alla piccola Isabel, la terzogenita di Francesco. Un quadretto familiare molto speciale e «un’immagine potente che arriva dopo mesi vissuti di nascosto» sottolinea il giornalista. Anche se è facile immaginare quale sarà la reazione di Ilary «nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 22:32

