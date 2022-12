Totti e Noemi Bocchi, il primo albero di Natale insieme: sui social spunta la foto della (nuova) casa addobbata

Per Totti e Noemi Bocchi è tempo di festeggiare, il 25 dicembre si sta avviciando e la coppia è ormai pronta per celebrare il loro primo Natale insieme, per il Capitano è il primo lontano da Ilary Blasi.

Totti e Noemi hanno da poco traslocato nel nuovo appartamento di lusso situato a Roma Nord, non hanno perso tempo e lo hanno inaugurato con tantissimi addobbi natalizi che Noemi ha mostrato su Instagram.

Il Natale di Totti e Noemi

Solo pochi giorni fa vi vociferava ad una crisi di coppia. Diva e Donna, infatti, avrebbe pizzicato Francesco e Noemi mentre erano fuori a cena: sembra stessero discutendo per colpa di un cellulare, una discussione, nel corso della quale la Bocchi si è asciugata gli occhi, come se avesse pianto.

Ma l'indiscrezione è stata subito messa a tacere dalle foto del loro nido d'amore che ha condiviso Noemi sul suo profilo Instagram. La fidanzata del Pupone ha condiviso uno scatto degli interni della nuova casa, addobbata in perfetto stile natalizio.

Si presenta come un super attico con vetrate a vista: l'albero di Natale è in perfetta sintonia con lo stile moderno dell'appartamento. L'ampio soggiorno, oltre agli addobbi, presenta un lungo tavolo in legno che si sposa con il pavimento in parquet.

