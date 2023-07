Totti e Noemi Bocchi, visita privata (e romantica) ai Musei Vaticani: il caso delle chiavi della Cappella Sistina

di Redazione Web

I Musei Vaticani vantano una delle più grandi collezioni d'arte al mondo. Possono rivelarsi sorprendenti agli occhi di chi ha il desiderio di trascorrere un po' del proprio tempo libero in modo diverso dal solito, scoprendo tutte le potenzialità del patrimonio storico-artistico. Lo ha imparato sulla sua pelle Francesco Totti che nelle ultime ore, in compagnia della sua fidanzata Noemi Bocchi, ha avuto la possibilità di ricevere da Gianni Creail clavigero dell’importante museo, le chiavi della Cappella Sistina. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Totti e Noemi Bocchi ai Musei Vaticani

L'importanza del momento è stato fotografata dalla fidanzata di Totti, Noemi che ha pubblicato nelle sue Instagram stories una serie di immagini che mostrano la commozione sul volto di entrambi per questa visita speciale.

Un ringraziamento speciale quello del calciatore per aver avuto l'opportunità di ammirare tutto con tranquillità. Come sottofondo la canzone romana «Roma nun fa' la stupida stasera» per poi arrivare anche «Senza parole» di Vasco Rossi e tutta l'emozione della coppia.

