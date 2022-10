Totti e Ilary, l'investigatore fa dietrofront: «Smentisco tutto». E lancia una frecciatina all'avvocato

Nuovo giorno, nuove indiscrezioni. A prendere la parola l'investigatore Ezio Denti, che ha smentito le illazioni sul suo coinvolgimento nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo", il detective aveva confessato di aver preso l'incarico assegnato dalla showgirl di pedinare il campione giallorosso. Inoltre, l'investigatore privato aveva svelato anche il totale del compenso, pari a 75 mila euro. Secondo le ultime dichiarazioni, rilasciate da Adnkronos: è stato tutto smentito.

Cosa ha detto Ezio Denti

«Tengo a precisare che ho provveduto a smentire prontamente le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi, rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022, qualche ora dopo la divulgazione delle prime notizie a riguardo, pubblicate da numerose testate giornalistiche», ha detto. E ancora: «Sono impegnatissimo con il lavoro e non ho il tempo materiale né sono avvezzo ad autocelebrarmi, ricercando e leggendo notizie che mi riguardano, per poter produrre smentita ogni qualvolta che la stampa e i media scrivono qualcosa su di me».

Poi, lancia una chiara frecciatina all'avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simeone: «Se avessi bisogno di pubblicità, proprio come qualcuno ha insinuato, allora sì che lo farei, cavalcando l'onda, ma non è un modus operandi che appartiene alla mia professionalità. Perché l'Avvocato Simeone - chiede Denti riferendosi al legale di Ilary Blasi - che, fino a venerdì 13 ottobre, non ha mai smentito articolo alcuno, nonostante sino ad ora, ne siano usciti a bizzeffe e di ogni tipologia, ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese? Concludo asserendo che un caso di corna, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante; inoltre, non me ne sarei mai vantato!».

