Totti-Ilary, lei smentisce tramite l'avvocato l'investigatore: «E' una fake news»

Smentisce le recenti dichiarazioni dell'investigatore privato Ezio Denti, Ilary Blasi che, attraverso il suo avvocato Alessandro Simeone è passata all'azione legale. L'investigatore ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha svelato i movimenti che avrebbe effettuato per beccare Francesco Totti con Noemi Bocchi. L’investigatore ha parlato di GPS, camere a infrarossi e addirittura droni. Sembra che la stessa persona fosse stata ingaggiata da Alena Seredova per scoprire Gianluigi Buffon in compagnia di Ilaria D’Amico.

La smentita di Ilary

Ezio Denti ha dichiarato con convinzione che uno dei messaggi scovati da Totti sul cellulare di Ilary Blasi, prima della separazione, fosse in realtà suo. E ora interviene subito la conduttrice che decide di mettere la parola fine alle fake news. Dopo aver diffidato Alex Nuccetelli, ora passa a Denti. L’avvocato di Ilary, Simeone, ha inviato una lettera a Dagospia, che prontamente ne ha condiviso il contenuto. «La notizia è semplicemente falsa - si legge -. Ilary Blasi, infatti: non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico; non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito». L’avvocato assicura che «il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi». Dunque, sarebbe «l’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda».

Il racconto

L’investigatore privato aveva raccontato che Ilary l’avrebbe pagato 75 mila euro per portare a termine il suo compito, ovvero raccogliere le prove del tradimento di Totti con Noemi Bocchi. E mentre la nuova coppia appare tra scatti e video, con tanto di anelli al dito, sereni e spensierati, Blasi deve affrontare le rumorose fake news.

E proprio oggi è cominciato il derby in tribunale : la prima udienza che riguarda l’accusa lanciata dalla Blasi contro l’ormai ex marito. Scendendo nel dettaglio, l’ha accusato di averle svuotato la cabina armadio. In particolare, si sarebbe portato via borse firmate, scarpe e gioielli come vendetta per la sparizione dei suoi ormai famosi Rolex.

