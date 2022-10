Totti e Ilary, Striscia da Noemi Bocchi: 'capitan Ventosa' a caccia di microspie

Francesco Totti e Ilary Blasi, un addio mortificante per una delle coppie più amate dagli italiani. Tra accuse reciproche, assunzioni di investigatori privati, richieste di privacy e interviste a go-go, nel tritacarne rischia di finire anche la nuova compagna dell'ex capitano della Roma. Noemi Bocchi, infatti, viene paparazzata continuamente, con o senza Totti, ed ora ci mancava perfino Capitan Ventosa di Striscia la Notizia.

Totti e Ilary, Capitan Ventosa di Striscia da Noemi

Francesco Totti e Noemi Bocchi non hanno davvero un attimo di privacy. Ovunque vadano, riescono ad essere paparazzati e l'ex calciatore non ha nascosto di sospettare che lui e la nuova compagna siano costantemente osservati grazie a delle microspie. Proprio per questo, è intervenuto Capitan Ventosa di Striscia, insieme al suo Ventosa Radio Team. Armati di rilevatori per verificare la presenza di microspie, l'inviato del tg satirico di Canale 5 ha avvicinato Noemi Bocchi, che stava guidando: «Volevamo aiutarti, perché magari ci sono delle microspie sul tuo corpo, in auto o in casa. Noi possiamo aiutarti». Come è andata a finire? Lo si potrà scoprire questa sera a Striscia la Notizia.

