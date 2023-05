Separazione Totti-Blasi, l'ex Capitano vince il "match" sulla Longarina. Il tribunale: Ilary deve riconsegnare il centro sportivo

di Redazione web

Francesco Totti ottiene la prima importante vittoria nella separazione l'ex moglie in tribunale. L'ex capitano della Roma riavrà il possesso esclusivo del centro sportivo della Longarina, gestito ormai da anni – e non più con il suo consenso - dalla famiglia di Ilary Blasi. La showgirl non aveva intenzione di mollarlo, ma entro il 30 giugno dovrà riconsegnare le chiavi, riporta Il Corriere della Sera.

Cristian Totti, i 18 anni della fidanzata Melissa: fuochi d'artificio, super torta e karaoke. «Sei la più bella»

Totti-Ilary, è battaglia anche in tv: mentre lei è all'Isola dei Famosi, lui è ospite da Pardo su Dazn

Longarina, Totti riprende il possesso

Oltre alla causa principale della separazione e alla battaglia su borsette e Rolex, c'era in ballo il terzo contenzioso sul centro sportivo. Da anni è in mano a Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary. Dal 30 giugno, dovrà fare i bagagli. L'ordinanza del tribunale sarà esecutiva tra meno di 2 mesi. Il centro dovrebbe tornare in gestione a Riccardo Totti, fratello di Francesco, che era stato messo da parte proprio dalla famiglia di Ilary.

E adesso, oltre all'obbligo di restituire la struttura a Totti, la famiglia Blasi potrebbe essere condannata a pagare i canoni d'affitto arretrati e mai versati all'ex calciatore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA