Totti, il caso Antonella Fiordelisi dopo la separazione da Ilary Blasi. La rivelazione dell'amico Nuccetelli

Dopo tutti i problemi legati a una separazione che non smette di far parlare il gossip, per Francesco Totti ci sono altri pensieri. Il caos scatenato da Antonella Fiordelisi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, si aggiungono a tutte le dinamiche che riguardano il Pupone ormai da un'estate. E così dopo il divorzio e la cause in ballo con Ilary Blasi, ecco che l'ex capitano giallorosso dovrà agire per vie legali anche con la schermitrice che sta conquistando il pubblico italiano all'interno del loft di Cinecittà.

La smentita

La bellezza di Antonella Fiordelisi non lascia certo indifferenti. La concorrente, fortemente voluta da Alfonso Signorini all'interno della Casa più spiata d'Italia, ha lanciato negli ultimi giorni una bomba di gossip che sta infiammando il web. Anche Francesco Totti avrebbe ceduto alla voglia di corteggiare la bella Antonella. Ma il Pupone non la pensa allo stesso modo. E, come capita spesso negli ultimi tempi, ha affidato la smentita alle parole del suo caro amico Alex Nuccetelli. Secondo il quale Antonella non sarebbe mai stata contattata per un interesse personale di Francesco.

«Non la conosce»

Alex Nuccetelli è convinto. E dopo essere intervenuto in difesa dell'amico nelle varie contese nate in fase di divorzio con Ilary Blasi, ecco le sue considerazioni sulla vicenda legata al Grande Fratello Vip. «Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova dei like e manda un saluto o un messaggio, ma mi ha giurato di non conoscere Antonella», ha spiegato il Pierre. «Probabilmente ci potrebbe essere stato un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Il pubblico non è stupido. A volte si ricerca l’attenzione mediatica, su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al GFVip».

La reazione dei legali

Parole che non hanno lasciato indifferenti i legali di Antonella Fiordelisi. I presunti messaggi in questione, risalirebbero allo scorso agosto, periodo in cui Antonella si stava preparando ad entrare al Grande Fratello Vip, mentre Francesco Totti era già fidanzato con Noemi Bocchi e stava trascorrendo la sua estate a Sabaudia, con lei e i figli. «Mi scrisse solo Ciao, mi rimase la richiesta di messaggi. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo», ha raccontato Antonella a Signorini. E il suo staff si è detto pronto a tirar fuori le prove, chiedendo quindi l’autorizzazione a Totti per la pubblicazione. Per lo meno, chiedono che siano fatte delle scuse da Nuccetelli, colpevole di aver accusato Antonella di aver detto una bugia, e dallo stesso Totti, che col suo silenzio lo avrebbe confermato. Scuse arrivate via Instagram da parte del Pierre romano che resta, però, fortemente convinto che non fosse né il momento né il luogo ideale per tirare in ballo il nome dell'amico.

«Fuori luogo»

«Rinnovo i miei complimenti ad Antonella Fiordelisi che, come già detto in precedenza, reputo una delle migliori concorrenti da vedere sia a livello fisico che di contenuti», racconta Nuccetelli nelle sue storie Instagram. «Ma credo che in questo caso sia stato fuori luogo tirare in causa un personaggio del genere in un momento così delicato. Sia che le sue parole siano diffamatorie o comprovate fare audience e attirare l'attenzione grazie al nome di un personaggio che sta vivendo un momento così delicato non è giusto. E credo che su questo mi possiate dar ragione». Una replica che preannuncia ulteriori sviluppi...

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 11:06

