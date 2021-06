Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, la prima foto ufficiale di coppia: «Innamoratissimi...». I due Tommaso, sempre più uniti e affiatati, stanno trascorrendo qualche giorno d'amore in Salento, in occasione di Battiti Live, la kermesse musicale condotta dall'amica Elisabetta Gregoraci.

E proprio con lei oggi, i due fidanzati hanno passato la giornata in barca, tra balli sfrenati e tenere coccole. L'ex moglie di Flavio Briatore ha poi scattato la prima foto ufficiale di coppia. Nella romantica immagine, i due Tommaso sono vicini sulla prua della barca e posano innamorati con le mani che si sfiorano. Lo scatto fa il giro del web e su twitter entra in trend topic con "eligreg" (l'autrice della foto).

Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Siete bellissimi, ci fate sognare». E ancora: «Siete innamoratissimi, si vede». Tanti anche gli auguri vip. «Stupendi», scrive la contessa De Blanck. Cuoricini anche da Annalisa, Stefania Orlando, Antonella Elia e tanti altri. «Love is in the air».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 23:02

