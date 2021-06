Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani innamorati in Puglia, l'insulto choc del passante. Fan furiosi: «Vergognati». I due Tommaso - l'ex vincitore del Gf Vip e l'ex ballerino di Amici - stanno trascorrendo qualche giorno d'amore a Otranto, tra coccole e teneri baci. I due innamorati partecipano a Battiti Live, la kermesse condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri

Tommaso Zorzi ha documentato la serata canora con foto e video su Instagram. In un filmato, il fidanzato Tommaso Stanzani che balla in maniera impeccabile di fronte all'obiettivo. Ma in sottofondo si sente la voce di qualcuno che è nelle vicinanze e che pronuncia un insulto choc: «Perché sono tutti finoc***?». L'improperio viene segnalato immediatamente dai fan di Zorzi.

L'ex gieffino commenta così: «Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille #ddlzan». L'ex gieffino, citando il tormentone del trio Fedez-Berti-Lauro, "asfalta" con ironia il maleducato passante e lancia un altro appello per il Ddl Zan. I fan sono con lui.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 22:52

