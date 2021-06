Domenica In, Mara Venier interrompe l'intervista a Don Mazzi e scoppia in lacrime dietro le quinte: «Scusami...»

di Emiliana Costa

Domenica In, Mara Venier interrompe l'intervista a Don Mazzi e scoppia in lacrime: «Scusami...». Oggi, in onda su Rai1, l'ultima puntata del programma domenicale condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti, Don Antonio Mazzi, il sacerdote 91enne veneto, grande amico della conduttrice. Don Mazzi ha presentato il libro "La speranza è una bambina ostinata".

Mara Venier lo introduce così: «Quest'anno non ci siamo incontrati, ma per l'ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, Don Antonio Mazzi». Mara Venier, poi, va incontro all'amico e si commuove abbracciandolo. Poco prima di iniziare l'intervista, la conduttrice però si allontana dall'ospite: «Scusami un attimo...». Mara Venier vede dietro alle telecamere il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che abbraccia sciogliendosi in lacrime.

Pochi istanti e la conduttrice riprende il centro studio: «Scusami Don Mazzi, ma oggi è l'ultima puntata...». Commozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 16:51

