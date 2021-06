Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, la prima vacanza insieme dopo Battiti Live e il tifo dietro le quinte: «Vai amore»

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono ormai una coppia e sono usciti allo scoperto sui social. Dopo lo scambio di messaggi d'amore per l'esame di maturità brillantemente superato, il ballerino di Amici è volato in Puglia per Battiti Live, dove si è esibito accanto ad artisti come Orietta Berti, Fedez e Andrea Damante. Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip lo ha accompagnato e ha fatto il tifo per lui dietro le quinte.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Nelle stories pubblicate su Instagram Zorzi ha ripreso le esibizioni da una posizione privilegiata. Mentre si vede ballare Stanzani si sentono in sottofondo le urla dell'influencer che fa il tifo per lui: «Vai amore». Anche Stanzani ha pubblicato qualcosa sui social riprendendo il fidanzato che si diverte sulle note di Malibù di Sangiovanni. «È lui il vero ballerino», ha scritto a corredo del video.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, la vacanza

Dopo la serata, i due hanno abbandonato l'hotel di Otranto per godersi il relax in una masseria nei dintorni. Una prima vacanza insieme documentata sui social. Zorzi ha mostrato la camera lussuosa e la piscina nel bel mezzo di una campagna. «La Puglia è sempre uno spettacolo», il commento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA