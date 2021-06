William e Harry, lite violenta dopo il funerale del nonno: «Si sono urlati contro parole tristi...». Kate Middleton reagisce così

di Emiliana Costa

William e Harry, lite violenta dopo il funerale del nonno: «Si sono urlati contro parole tristi...». Nel giorno dei funerali del principe Filippo, gli occhi di tutto il mondo erano puntati sui due fratelli. I sudditi di sua maestà hanno sperato, infatti, in un riavvicinamento tra i figli di Lady Diana dopo il dolore per la perdina del nonno. E la passeggiata fuori alla St. George’s Chapel in compagnia di Kate (nel ruolo di mediatrice) ha alimentato ulteriormente le aspettative di pace. Ma non sarebbe andata così.

Secondo l’esperto reale Robert Lacey, subito dopo le esequie, sarebbe scoppiata una lite furiosa nel castello di Windsor. Lontani da telecamere e occhi indiscreti. Una fonte vicino alla royal family avrebbe dichiarato: «Appena sono entrati nel castello di Windsor, sparendo al radar del media, fra loro è cambiato tutto. Hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose».

E adesso, il primo luglio - in occasione dell'inaugurazione della statua di Lady Diana - i due fratelli saranno di nuovo sotto la lente d'ingrandimento dei media internazionali. In tanti sperano che Kate Middleton riesca a fare ancora da mediatrice. Ma al momento la pace sembra lontana.

