Tommaso Zorzi, riceve ogni mezz'ora pizze da pagare. Su Instagram: «Ho avvertito le forze dell'ordine»

«Risolta la questione pizze, ho avvertito le forze dell'ordine e non è più successo niente... so far so good». Con una storia su Instagram, Tommaso Zorzi comunica ai suoi fan l'epilogo dello scherzo, poco gradito, di cui è stato vittima qualche giorno fa.

Il vincitore del GF Vip aveva raccontato sui social che qualcuno continuava a mandargli ogni mezz'ora, tramite un fattorino, una pizza da pagare: «Ragazzi - diceva su IG - praticamente è da stamattina che secondo me qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però, è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider...».

Di seguito, Zorzi aveva fatto un appello a chiunque stesse mandando i rider a portargli le pizze di smetterla, fino a rivolgersi al commissariato vicino a casa.

