Belen , la tenera foto di Luna che dorme nel lettino. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Non si fa!». Pochi minuti fa, la showgirl argentina ha postato un tenero scatto in cui è ritratto il sonnellino della figlioletta Luna Marì, la bimba nata dall'amore con il compagno Antonino Spinalbese.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox, la classifica settimanale 31 luglio-7 agosto a Uno Weekend: «Ecco chi sale e chi scende»

Nella dolce immagine, baby Luna dorme "come un ghiro" nel letto. Una manina sulla bocca e la testolina sotto al cuscino. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «È una miniatura, bellissima». E ancora: «Troppo dolce». Ma un dettaglio fa storcere il naso a più di un utente: «È pericoloso farla dormire così». E ancora: «Non la far dormire con la testa sotto al cuscino».

E c'è anche chi ha una richiesta: «Ma perché sempre foto mentre dorme? Faccela vedere con gli occhietti aperti, mentre gioca con te! E Santiago dov'è? Vogliamo vedere anche lui». Santi, il figlio di Belen e Stefano De Martino, è in vacanza con il papà. Intanto Belen continua il soggiorno d'amore con Luna e il compagno Antonino all'isola Albarella. L'emozione continua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA