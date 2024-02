Timothée Chalamet e Kylie Jenner, amore finito: l'indizio che non lascia molti dubbi

di Alessia Di Fiore

Di recente Timothée Chalamet ha partecipato alla nuova premiazione del film Dune: Part Two tenutasi a Seul, in Corea e numerosi fan, basandosi sull'atteggiamento dell'attore, semrerebbero aver tratto alcune conclusioni riguardo la sua vita sentimentale.

Amore finito

A quanto pare Chalamet è apparso in pubblico "stanco e stufo" secondo quanto riporta il The Mirror, e tale mood potrebbe essere dovuto proprio alla sua ipotetica rottura con l'imprenditrice americana Kylie Jenner, la quale il giorno di San Valentino avrebbe pubblicato un post accompagnato dalla didascalia : «Happy V Day» all'interno del quale l'attore non risulterebbe essere stato minimamente menzionato.

I due erano stati avvistati insieme per la prima volta poco meno di un anno fa per poi comparire insieme ad alcuni eventi pubblici quali i Golden Globe 2024. Non ci sono conferme sulla presunta rottura, ma si attendono aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 18:18

