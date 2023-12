Timothée Chalamet sponsorizza la lingua italiana: «E' super sexy»

di Alessia Di Fiore

In una recente ospitata al format « Agree to disagree», il protagonista del film Wonka, Timothée Chalamet, ha fatto una dichiarazione che andare il pubblico italiano in brodo di giuggiole. Ad una delle affermazioni del "gioco", su cui l'attore avrebbe dovuto affermare il suo accordo o disaccordo, Timothée si è mostrato piùttosto in difficoltà.

La frase in questione diceva: «La lingua francese è la più sexy», e per quanto una parte del cuore dell'attore batta per la nazione da cui proviene suo padre, e nella quale trascorre le vacanze da quando è piccolo, l'altra parte pare che batta proprio per il nostro paese.

«Perché certi giorni è il francese ma altre volte è l’italiano. Penso che l’italiano sia super sexy, penso sia dolce… Quando sento l’italiano penso tipo: “Caz*o!”», afferma l'attore.

Lo stesso Timothée, ha affermato di saper parlare un po' di italiano e che a distanza di anni dal film "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, ricorda ancora qualche parola.

