Teresa Cherubini, chi è la figlia di Jovanotti che spopola su Instagram con Terrywho

Teresa Cherubini è la figlia del cantante Jovanotti. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web la notizia della sua guarigione dal tumore, finalmente sconfitto dopo sette mesi di cure. Nata dal matrimonio tra Jovanotti e Francesca Valiani, Teresa Cherubini è attivissima sui social, e con il padre sembra avere in comune il carattere solare e la voglia di vivere. Una somiglianza che sembra essere descritta anche nelle parole che Lorenzo Cherubini le ha dedicato nel 1999, quando ha composto "A te", in occasione della sua nascita. Ecco la biografia di Teresa Cherubini.

Chi è

Nata il 13 dicembre 1998, Teresa Cherubini è conosciuta con lo pseudonimo di Terrywho. Se la canzone del padre "A te" è una dedica per la sua nascita, "E non hai ancora visto niente" è forse una delle prime comparse pubbliche della ragazza, ripresa nel videoclip ufficiale pubblicato sul canale Youtube del cantante. Amante della fotografia, dei viaggi e dei libri, Teresa Cherubini è un'ottima disegnatrice e fumettista. Basta poco per capire che - di talento - Teresa ne ha davvero tanto: il suo profilo Instagram ospita un gran numero di disegni in stile cartoon, per cui la figlia di Jovanotti ha un vero debole. Al punto da decidere di studiare disegno a New York, dove ha vissuto per un certo periodo con la famiglia. Sulla sua vita privata si sa poco: ama la sua privacy e sembra non amare troppo i riflettori.

