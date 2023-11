Tempation Island, l'edizione Winter non si farà: ecco le motivazioni

di Marta Goggi

Temptation Island Winter avrebbe dovuto andare in onda nel gennaio 2024. Quando era stato annunicato l'arrivo di questa ulteriore edizione non era ancora stata annunciata la location, ma in molti aveva pensato ad un paesaggio invernale. Invece è poi emerso che l'edizione sarebbe stata girata in paesaggi caldi.

La dichiarazione

In merito alle mete esotiche era emerso che tra le prime prese in considerazione ci fossero le Maldive, ma che l'opzione venne esclusa a causa dell'eccessiva distanza. Si era allora pensato a mete calde ma vicine, come l'Egitto o il Marocco. Queste ultime opzioni, però, stando a quanto riporta Fanpage, sarebbero state escluse «per ovvie complicazioni legate al conflitto in Medio Oriente e alla delicata situazione in quelle zone».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA