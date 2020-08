Temptation Island, Valeria e Ciavy sono tornati insieme: «Non potevo vivere il rimpianto di non averci riprovato»

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Agosto 2020, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono tornati. I due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island avrebbero deciso di riprovarci. A dirlo è la stessacon una serie ddove motiva la sua decisione parlando di una scelta che si basa su diverse riflessioni.La coppia aveva fatto molto discurere. I due sembravano vivere un rapporto molto difficile dall'esterno: lui aveva traditofuori e dentro il reality, lei aveva chiaramente detto di non riuscire a fidarsi di lui, nello stesso falò di confronto non hanno saputo dialogare senza l'aiuto di. I followers del programma erano stati anche felici della decisione presa da Valeria di lasciarlo, ma ora arriva il colpo di scena.Valeria ha voluto dare la notizia personalmente per evitare che potessero esserci fraintendimenti, spiegando che il programma ha cambiato profondamente. Tutti e due, ha chiarito Valeria, hanno compreso gli errori fatti e ora ha deciso di imparare dagli sbagli fatti aggiungendo che se non ci riprovasse non potrebbe vivere con il rimpianto di non averlo fatto. Poi ha concluso: «Il tempo darà tutte le risposte».