Nel cast femminile si annoverano i nomi della bellissima modella brasiliana Dayane Mello, dell’amata presentatrice Stefania Orlando, della showgirl Flavia Vento, di un'altra showgirl Elisabetta Gregoraci, poi a Patrizia De Blanck, già ospite di altri reality, Eva Grimaldi e alla speaker radiofonica Ludovica Pagani.



Nel cast maschile, invece, compaiono i nomi di Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, del figlio di Alba Parietti Francesco Oppini per poi passare al calciatore Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Riccardo Fogli, l'ex calciatore dell'Inter Nicola Ventola, grande amico di Bobo Vieri, e di Giovanni Terzi, ex assessore a Milano e futuro sposo di Simona Ventura.



Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. In attesa di conferme ufficiali, si preannuncia già un'edizione del Gf Vip davvero spettacolare e con tantissimi colpi di scena nella casa di Cinecittà.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 08:25

Ildella quinta edizione del Gf Vip , come riporta il sito comingsoon.it, prende forma e la lista dei concorrenti con i nomi comincia a formarsi. Personaggi noti e meno noti che trascorreranno diversi mesi di reclusione nella casa di Cinecittà a Roma, si allunga di giorno in giorno. Per ora sono quattordici i Vip che prenderanno parte al reality show di Canale 5.