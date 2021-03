Temptation Island, Filippo Bisciglia contro Pietro Delle Piane: «Anche le tue lacrime erano un copione?»

di Danilo Barbagallo

Filippo Bisciglia, conduttore di “Temptation Island”, si scaglia sul social contro Pietro Delle Piane, reo di essersi fatto sfuggire durante “Live Non è la D’Urso” la “notizia” che lui durante il reality estivo di casa Mediaset recitava un copione.

TEMPTATION ISLAND, FILIPPO BISCIGLIA CONTRO PIETRO DELLE PIANE

Filippo Bisciglia si affianca alla Fascino, società che produce Temptation Island, la stessa Mediaset e Barbara D’Urso (che ha subito preso le distanze) per andare contro Pietro Delle Piane, utilizzando il suo account Instagram.

Dal social, nelle stories, infatti il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia ha dedicato un messaggio a Pietro Delle Piane: “Il giorno dopo il falò di confronto – ha scritto Filippo su Instagram - ti sono stato vicino, ricordi? abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, piangevi, ti dispiaceva per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island, mi hai detto più volte: Filippo ho sbagliato, mi dispiace tanto per Antonella, l’ho fatta soffrire, non mi sono regolato… quando ieri sera ti ho sentito dire: “ho recitato un copione” ci sono rimasto troppo male… anche le tue lacrime erano un copione?...”

