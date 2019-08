Temptation Island, Andrea Filomena e la nuova vita senza Jessica: arrivano i ringraziamenti speciali

Venerdì 9 Agosto 2019, 13:16

Dopo l'ultima puntata di, è apparso chiaro che per Andrea Filomena non ci potrà essere alcun futuro con quella che credeva essere la donna della sua vita. cerca altro, quello che durante il viaggio nei sentimenti è riuscito a darle il single. Ma la vita va avanti, e Andrea Filomena sta cercando di guarire il suo cuore spezzato nonostante confosse in programma persino il matrimonio.Dopo l'avventura a Temptation Island , però,è riuscito a conquistare l'affetto di moltissimi fan, ed è proprio a loro che ha rivolto dei ringraziamenti speciali attraverso Instagram. «Ciao a tutti! Volevo ringraziarvi perché ogni giorno mi arrivano tanti messaggi e chiedo scusa a chi non riesco a rispondere, ma vi giuro che siete tantissimi. Quello che ora posso fare è ringraziarvi di cuore. Domani finalmente ci vediamo tutti e soprattutto voglio abbracciarvi», ha dettomentre si preparava a raggiungere Napoli.Il prossimo passo per Andrea Filomena sarà il trono di? Al momento non c'è stata alcuna conferma, contrariamente a quanto ammesso dalla fotonica Katia, che ha confessato di aver già sostenuto il provino.