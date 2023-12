Sophie Codegoni cancella i ricordi con Alessandro Basciano? «Dopo due mesi voglio già cambiare l'arredamento di casa»

di Marta Goggi

Tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano è finita da diverso tempo ormai. Il racconto sull'epilogo della loro storia è andato in onda più volte nello studio di Verissimo, che ha ascoltato entrambe le voci degli interessati. L'ex gieffina ha da poco informato i suoi follower di voler cambiare arredamento di casa, dopo solo due mesi.

Dopo questa notizia sono in molti ad essersi chiesti se Sophie Codegoni non volesse cambiare l'arredamento dopo così poco tempo per i troppi ricordi. In fondo la casa avrà sicuramente qualche traccia di Basciano e due mesi per stufarsi dell'arredo sono un po' pochi. Quello che è sicuro è che l'ex gieffina è andata a comprare nuovi mobili, cuscini e cornici, in compagnia di suo papà. Da cosa sarà stata dettata questa scelta?

