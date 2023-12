Sophie Codegoni e Alessandro Basciano «hanno passato la notte insieme». Ritorno di fiamma?

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha tenuto incollati allo schermo della tv in molti. I baci rubati e i sorrisi scambiati dentro la casa del Grande Fratello avevano fatto innamorare il pubblico, ma dopo la loro ultima rottura, diventata fin troppo pubblica, qualcosa non è andato come previsto.

Un tradimento costato caro ad Alessandro Basciano che ha rischiato di non poter vedere la sua bambina, Celine, avuta da Sophie qualche mese fa. Con interviste esclusive a Verissimo, Sophie e Alessandro avevano messo un punto definitivo alla loro relazione, ma avevano lasciato una porta aperta per il bene della loro piccola.

Tuttavia, i due sono stati avvistati insieme nelle ultime ore. Che cosa sarà successo? Andiamolo a scoprire insieme.

Le indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni e paparazzi appostati sotto casa della giovane Sophie Codegoni, il dj Alessandro Basciano avrebbe trascorso la notte a casa sua.

Ritorno di fiamma? In molti potrebbero addirittura sperarlo, nonostante le pesanti accuse di Sophie nei suoi confronti a Verissimo, ma la verità potrebbe essere un'altra.

La coppia ha una figlia insieme, la piccola Celine, e i neo genitori hanno deciso, dopo vari confronti, di condividere la custodia, permettendo al papà di poter vedere la piccola quando vuole.

