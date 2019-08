Sonia Bruganelli, in viaggio sul jet privato con l'amico. I fan notano un particolare: «Tradisce Paolo Bonolis?»

Venerdì 23 Agosto 2019, 09:50

Ma andiamo con ordine. In questi giorni, la moglie del conduttore di Canale 5 è in vacanza a Formentera con tutta la famiglia. Ieri sera però l'imprenditrice ha postato un video suche la vede ritratta su un aereo privato insieme al suo migliore amico Alessandro Boero.Sonia Bruganelli stuzzica i fan con un hashtag sibillino, probabilmente ironizzando sul fatto che lei non si trovi su un volo di linea. Ma l'attenzione dei fan è catturata da qualcos'altro.Ma alcuni follower s'infuriano. «», commentano. E ancora: «». E tra gli haters c'è anche chi ci va giù pesante: «».Sonia Bruganelli non ha risposto alle pesanti insinuazioni. In realtà, Boero compare in tanti post della signora Bonolis proprio perché sono migliori amici.