Sonia Bruganelli confessa: «Io e lei, due rette parallele che non si incontreranno mai». Ecco a cosa si riferisce

di Redazione web

Sonia Bruganelli sui social ha condiviso con i suoi fan una confessione alquanto particolare. La showgirl e opinionista tv, ex protagonista del GfVip al fianco di Orietta Berti, ha spiegato di non riuscire a trovare un punto di incontro tra sè e l'attività fisica.

In un video, su Instagram, visibilmente provata, ecco cosa ha rivelato in merito.

Sonia Bruganelli, tutto pronto per Ciao Darwin con Paolo Bonolis: ecco dietro le quinte

Sonia Bruganelli e il dopo Paolo Bonolis: la rivelazione social

Sonia Bruganelli e la confessione

«Questa attività fisica non decolla. Io ci provo, ma non capisco le persone che adorano faticare. Sento il sudore che va ovunque. Io e la palestra, io e la forma fisica, io e lo sport: due rette parallele che non si incontreranno mai», ha confessato l'opinionista tv nelle sue Instagram stories.

Lo sport

Ha poi ironicamente concluso in un post: «Lo sport fa bene.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA